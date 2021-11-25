Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", показала архивные фото своего сына Илью от первого брака и молодого Юрия Горбунова.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Катя Осадчая перед рабочей поездкой решила обнародовать архивные фото из своей жизни. Сначала она показала своего старшего сына Илью в детстве, которому сейчас уже 19 лет. Напомним, что Илья Полищук это сын Кати Осадчей от первого брака с Олегом Полищуком.

Также, она показала снимок с первого отдыха с Юрием Горбуновым в Корсике. Напомним, что они в браке с 2017-го года.

"Когда ночью залезла в архив. Наш первый общий отдых в Корсике", — рассказала Катя Осадчая.

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