Екатерина Осадчая известная украинская телеведущая и жена актера Юрия Горбунова, показала, как выглядит их пригородный дом изнутри – кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов вместе с двумя сыновьями живут в роскошном доме в коттеджном городке "Солнечная долина", расположенном в поселке Романков под Киевом.

Соседями пары, являются не менее известные супруги-Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских.

В новом посте на своей странице в Instagram Екатерина Осадчая показала интерьер своего жилья.

"Чем холоднее становится, тем больше хочется уюта и тепла дома?",- обратилась телеведущая к своим фолловерам.

В кадр попал и маленький сын телезвезды.

Также Екатерина Осадчая добавила, что из-за отопления воздух в помещении становится сухим, поэтому в такой период она не обходится без увлажнителя.

«Это и для кожи взрослых вредно, а что уж говорить о малышах. У младенцев чувственная слизистая и хрупкая кожа, поэтому рекомендуемый уровень влажности в комнате нужно поддерживать на уровне 50%. Без увлажнителя воздуха это почти невозможно», - отметила телеведущая.

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