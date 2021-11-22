Відома телеведуча, авторка програми «Світське життя» і дружина Юрія Горбунова, Катя Осадча зворушила Мережу, показавши сімейні фото зі своїми дітьми.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча, яка є багатодітною мамою, поділлася кадрами на своїй сторінці в Інстаграм.

«З Днем синів!!! В нашій родині потрійне свято❤ Останні місяці вчуся всім однаково приділяти увагу і сподіваюсь, що в мене виходить. Прогулянки з Данилом, на піцу з Іваном і нічні розмови з Іллєю, адже потрібно встигнути поговорити між парами. Люблю вас мої хлопці, ви моя гордість», - написала телеведуча.

«Які світлини 😍😍😍 Вітаю чарівну матусю з таким потрійним щастям», «Вітаю всіх мамусь які мають синочків, щастя нашим сім'ям», «Обожнюю вас!!!! Вітаю❤», «Яке зворушливе відео», «Вогонь! Вытаю вас, ви – супер», - пишуть у коментарях.

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