Відомий український виконавець Потап та телеведуча Катерина Осадча станцювали цікавий танець, який дуже сподобався користувачам мережі.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram чоловік співачки Насті Каменських, репер та продюсер Потап (справжнє ім’я Олексій Потапенко) часто публікує цікавий контент.

Цього разу Потап виклав відео із відомою українською телеведучою, яка вже понад 15 років веде програму "Світське життя", Катериною Осадчою. Так, Потап і Осадча станцювали популярний у соціальній мережі TikTok танець під веселу пісню "Здраствуй опа Новый год".

Потап був у чорному костюмі із новорічною шапкою нетрадиційного чорно-білого кольору. Катя Осадча одягла красиву довгу голубу сукню із відкритими плечима та глибоким розрізом. Ззаду на сукні Катерини був великий бант та зав’язки. На голову вже традиційно Осадча одягнула шляпу малинового кольору.

Шанувальникам сподобався танець українських зірок.

"🔥🔥🔥Приколісти", "Хвалю! Кращий!", "Гарний вихід був на сцену!! Санта🔥", "Чорно-біла шапка, це незвично", "Ваш виступ був найкласніший 👏👏👏🔥🔥🔥", "Танець просто бомба!!!", "ТікТокери від Бога🔥", "Катя класна 😍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Потап з Позитивом розохотили Каменських і Артура Пирожкова новим відео: "Новий рік вже скоро, ніс в олів'є".

Нагадаємо, що Осадчій поскаржилися на Тіну Кароль, Потапа ,Полякову та інших: "Зайняли сцену і не зрушити".

A ще Politeka повідомляла, що Осадча блиснула фігуркою в сукні з вирізами, Горбунов не стримав емоцій: "Пишаюся тобою, Катя!"