Известный украинский исполнитель Потап и телеведущая Екатерина Осадчая станцевали интересный танец, который очень понравился пользователям сети.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram супруг певицы Насти Каменских, рэпер и продюсер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) часто публикует интересный контент.

В этот раз Потап выложил видео с известной украинской телеведущей, которая уже более 15 лет ведет программу "Світське життя" Катей Осадчей. Так, Потап и Осадчая станцевали популярный в социальной сети TikTok танец под веселую песню "Здраствуй опа Новый год".

Потап был в черном костюме с новогодней шапкой нетрадиционного черно-белого цвета. Катя Осадчая надела красивое длинное голубое платье с открытыми плечами и глубоким разрезом. Сзади на платье Екатерины был большой бант и завязки. На голову уже традиционно Осадчая надела шляпу малинового цвета.

Поклонникам понравился танец украинских звезд.

" 🔥🔥🔥 Приколисты", " Хвалю! Лучший!", "Хороший выход был на сцену!! Санта 🔥 ", "Черно-белая шапка, это необычно", "Ваше выступление было самое классное 👏👏👏🔥🔥🔥 "Танец просто бомба!!!", "ТикТокеры от Бога 🔥 ", "Катя классная 😍 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Потап с Позитивом раззадорили Каменских и Артура Пирожкова новым видео: "Новый год уже скоро, нос в оливье".

Напомним, что Осадчей пожаловались на Тину Кароль, Потапа ,Полякову и других: "Заняли сцену и не сдвинуть".

A еще Politeka сообщала, что Осадчая блеснула фигуркой в платье с вырезами, Горбунов не сдержал эмоций: "Горжусь тобой, Катя!"