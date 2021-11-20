Українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, вразила яскравим вбранням на вечорі прем'єр, який вона традиційно проводить.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у зіркового чоловіка Осадчої, продюсера і телеведучого Юрія Горбунова з'явилося фото зі зйомок заходу. На знімку він засвітився зі своєю ефектною дружиною, яка позувала в блакитній сукні з відкритими плечима і розрізом до стегна. Образ красуні доповнював капелюшок.

Щасливий Горбунов обіймав Осадчу. Він не зміг стримати емоцій і розхвалив дружину в соціальних мережах.

"Вечір прем'єр з Катериною Осадчою! Грандіозний запис концерту в Палаці України! Пишаюся тобою, Катя! Дивіться скоро на 1+1!",- підписав фото шоумен.

У коментарях зірковій парочці залишили масу відгуків.

"Фігурка у Каті дуже крута", "Ось це вбрання!", "Красунчики", «які Класні», «ви гарна пара», «Краща пара українського шоу-бізнесу», «милі», "ви просто космос", - пишуть користувачі Мережі.

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