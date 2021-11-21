Відома українська ведуча Катя Осадча, яка три місяці тому стала мамою вже втретє, змогла показати бездоганний образ для світського вечора.

За багато років своєї роботи на телебаченні зірка встигла прославитися, як незмінна телеведуча світських хронік, в яких нерідко ставила в глухий кут своїми несподіваними питаннями. Причому на цьому Осадча не зупиняється і віднедавна раз на кілька місяців проводить важливу подію.

Вечір прем'єр Осадчої відвідує щоразу велика кількість артистів та їхніх друзів. На заходах зірки блищать по-своєму, а ось телеведуча в модній сукні відзначилася цього разу .

Синій наряд з високим вирізом і накидкою перетворив Осадчу і зміг підкреслити те, як вона схудла.

Ось що написали артистці під схожими кадрами в Instagram, обговорюючи її образ на світському вечорі:

"Круто! Супер Катерина!", "Як завжди красуня❤️", "красуня", " ви дуже красива!шикарна 🔥", " красуня ❤️", " Вау! Хто дизайнер цього лука?", "Як завжди неперевершена🔥", "обожнюю Катерина ваші образи, а особливо ваші капелюхи 😍 ", "Королева переходів🔥", - написали в мережі.

Раніше Осадча показала сина і полонила мережу:

"Данилу три місяці. Три місяці нового відчуття любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які у нього круті брати і яке цікаве життя у нього попереду» - пописала кадр Осадча.

Раніше Politeka писала, що Melovin засвітився на червоній доріжці в обнімку з красунею, кадри: "в оточенні таких панянок".

Нагадаємо, що Осадча через три місяці після пологів показала, як проходить її робочий день: несподівані кадри.

A ще Politeka повідомляла, що чоловік Осадчої Горбунов з сином на руках зворушив українців:"Ось це щастя".