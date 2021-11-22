Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", показала, як виглядає без гриму та укладки.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як українська телеведуча. Вона веде авторську програму "Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу. Як відомо, нещодавно Катя Осадча народила сина-Данила.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча показала, як виглядає без гриму та укладання. Вона влаштувала фотосесію у звичайному вбранні під сонячними променями, які підкреслювали її натуральну красу.

"Сонячного початку тижня! Легкого понеділка

Як почався ваш тиждень?" —, запитала Катя Осадча.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото телеведучої: "Шикарна", "Красуня", "Яка красива", "Чудове фото", "Ви - дуже красива 🔥 прекрасної вам тижня", "З кожною новою дитиною все красивіше".

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