Известная телеведущая, автор программы "Светская жизнь" и жена Юрия Горбунова, Катя Осадчая растрогала сеть, показав семейные фото со своими детьми.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая, которая является многодетной мамой, поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм.

"С Днем сыновей!!! В нашей семье тройной праздник❤ Последние месяцы учусь всем одинаково уделять внимание и надеюсь, что у меня получается. Прогулки с Даниилом, на пиццу с Иваном и ночные разговоры с Ильей, ведь нужно успеть поговорить между парами. Люблю вас мои ребята, вы моя гордость», - написала телеведущая.

"Какие фотографии, поздравляю волшебную мамочку с таким тройным счастьем», «поздравляю всех мамочек имеющих сыночков, счастья нашим семьям", " Обожаю вас!!!! Поздравляю❤», «Какое трогательное видео», «Огонь! Вытаю вас, вы-супер", - пишут в комментариях.

Напомним, Осадчая без грима и укладки показала, как повезло 51-летнему Горбунову: "С каждым ребенком все..."

Как сообщала Politeka, муж Каменских Потап и Катя Осадчая в плате с большим разрезом поразили украинцев: "Тиктокеры от Бога"

Также Politeka писала, что Осадчая в платье с разрезом чуть ли не до талии показала, как похудела за три месяца: кадры