Известная телеведущая, автор программы "Светская жизнь" и жена Юрия Горбунова, Катя Осадчая растрогала сеть, показав семейные фото со своими детьми.
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая, которая является многодетной мамой, поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм.
"С Днем сыновей!!! В нашей семье тройной праздник❤ Последние месяцы учусь всем одинаково уделять внимание и надеюсь, что у меня получается. Прогулки с Даниилом, на пиццу с Иваном и ночные разговоры с Ильей, ведь нужно успеть поговорить между парами. Люблю вас мои ребята, вы моя гордость», - написала телеведущая.
"Какие фотографии, поздравляю волшебную мамочку с таким тройным счастьем», «поздравляю всех мамочек имеющих сыночков, счастья нашим семьям", " Обожаю вас!!!! Поздравляю❤», «Какое трогательное видео», «Огонь! Вытаю вас, вы-супер", - пишут в комментариях.
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