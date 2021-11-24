Недавно в семье известного танцора и судьи шоу "Танці з зіркама" Влада Ямы произошло пополнение, и хореограф показал реакцию малышки на первый снег.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Также у хореографа есть жена - Лилия.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Влад Яма показывает, как они собрались на семейную прогулку вместе со своей малышкой. Как известно, недавно Влад Яма решил сделать подарок своей жене и сыну и завести собаку, они завели щенка пушона.

"Наша фешн-дива", — сказал Влад Яма.

"Она в шоке, первый снег в жизни", — прокомментировала жена Влада Ямы - Лилия.

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