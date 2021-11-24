63-летняя певица Мадонна - многодетная мать, которая иногда показывает в Сети, чем занимаются дети - в этот раз звезда вместе с детьми также засветила интерьер своего роскошного особняка.
Мадонна - мать шестерых детей, иногда показывающая их быт, передает Politeka.net.
Звезда 25 лет назад родила первую дочь Лурдес, а 21 год - Рокко. Также в ее семье воспитываются приемные дети - 15-летняя Мерси Джеймс, девятилетние близняшки Стелла и Эстер и 16-летний Дэвид.
В новом Инстаграм артистка похвасталась возмужавшим сыном Дэвидом, который позировал у цветов.
"Не торопитесь", - написано под фото.
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Также Мадонна засняла приемных дочек - одна пела и играла на пианино, а другая - лежала возле камина.
Над камином можно заметить портрет звезды свечи и цветы.
"Созерцание", - написала певица.
Примечательно, что кроме детей звезда засветила интерьер своего роскошного особняка. Кроме указанного камина в светлом просторном зале, можно заметить деревянный пол, свечи, красивую посуду, и окна с белыми рамами.
В доме, кажется очень уютная обстановка.
Отметим, Мадонна старается часто вывозить приемных детей на их родину - в Малави, вместе с ними путешествуют и родные дети звезды.
Все вместе они помогают жителям бедной африканской страны в постройке школ и развитии системы здравоохранения.
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