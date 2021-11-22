63-летняя певица Мадонна удивила видом своих преданных поклонников, которые теперь считают ее пластиковой куклой после всех манипуляций с внешностью.

Мадонна, как и много других звезд, гонится за молодостью, поэтому не единожды прибегала к услугам пластических хирургов, а также часто бывает в кабинете косметолога, передает Politeka.net. Кроме того, в Инстаграм артистка использует фильтры, которые также меняют ее внешность.

В новом посте в Инстаграм звезда рассказала о важном проекте для журнала, который был с нулевым бюджетом, и призван сохранить жизнь искусству.

Пост собрал почти 200 тысяч лайков, пользователи Сети не только писали комплименты работе звезды, но также отмечали, насколько сильно изменилась ее внешность.

"Мадонна, у тебя было самое интересное лицо, и тебе удалось уничтожить его филлерами. Теперь ты выглядишь, как пластиковая кукла. Раньше ты была образцом для подражания - теперь ты одна из копий...", "Сделано столько пластических операций. :(", "Что случилось с твоим лицом?", "Что случилось с твоими ушами? 🤔", "Боже, почему тебе сделали пластическую операцию?! Ты была такой красивой, а теперь даже не похожа на себя!! Это выглядит так странно 🤦🏽‍♀️😬 но все равно люблю тебя, хотя на тебя так сложно смотреть", - написали пользователи Сети.

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