63-летняя певица Мадонна продолжает эпатировать публику - в этот раз звезда показала свою необычную тренировку в спортзале с бутылкой джина в руке.

Известная артистка всегда поражала своими дерзкими выходками, передает Politeka.net. Звезда много раз признавалась, что терпеть не может так называемую "правильную жизнь". По мнению Мадонны, лучше год прожить тигром, чем сто лет овцой.

Артистка уверяет, что в ней живет девочка, которая может позволить себе самый дерзки поступок, не боясь осуждения. Такой образ звезда поддерживает через года.

На новых фото в Инстаграм певица появилась с джином в руках в спортзале. Артистка делала вид, что пила из бутылки, при этом позируя на тренажерах.

"Сегодняшняя тренировка 🏋️‍♀️🏋🏽‍♂️🍹", - написала Мадонна.

За восемь часов публикация собрала почти 80 тысяч лайков и много комментариев.

"Работай и станешь королевой ❤️ 🔥", "Горячая богиня", "Надеюсь, это бутылка джина с подкрашенной водой!", "Ты пытаешься усердно, мама", "Она пьет из флакона духов ???? 🤔", "Кофе, потом упражняюсь с алкоголем - в том же порядке, что и я", "Мадонна лол", "МАДОННА НЕ ЭТА ПРИЧЕСКА!!!", "Какие красивые косички", "Ее волосы постоянно меняются", - написали пользователи сети.

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