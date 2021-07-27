Легендарная 62-летняя певица Мадонна показала, как провела с семьей время
Как пишет Politeka.net, несмотря на свой возраст красотка следит за своей фигурой и находится в прекрасной физической форме. Красотка неоднократно удивляла публику интересными выступлениями и горячими моментами.
Но в этот раз девушке этого показалось мало, поэтому 62-летняя красотка решила устроить горячую фотосессию на барбекю с семьей. Красотка была в мини-шортиках и шляпе. На нескольких фото девушка показала горячие позы, не стесняясь раздвинуть ноги.
"Мадонна на барбекю с семьей", - подписали фотографии в одном из Инстаграм-аккаунтов.
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Пользователи поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Ноги везде раздвигать обязательно?!?", "Ох оказывается мы не правильно на шашлыки одеваемся и фото делаем", "Какая же она красотка", "Надеюсь в этот раз она не сожрала никого из детей", "Дети очень сильно на неё похожи, как две капли воды", "Очень странная фотосессия".
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