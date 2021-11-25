Участник проекта "Танці з зірками" и актер Артур Логай высказался о романе между коллегами из сериала "Моя улюблена Страшко".

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 12 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина. Также, Артур Логай участвовал на популярном вокальном шоу "Х-Фактор".

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Артур Логай высказался относительно слухов о романе между актерами сериала "Моя улюблена Страшко", в котором он играет. Как известно, актеру Александру Соколову и Ирине Поплавской приписывают роман.

"Не стоит мне об этом распространяться, так как счастье любит тишину. Да, ребят?", — спросил Артур Логай.

Ранее сообщалось, родители травмированного участника "Танців з зірками" Логая поразили заявлением перед полуфиналом шоу: "Сынок, ты..."

Также, травмированный участник "Танців з зірками" Логай перед полуфиналом обратился к Харлан: "Я знаю, что ты..."

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