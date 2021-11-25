Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес подшутил над Александром Педаном и Иваном Дорном.
33-летний исполнитель, который недавно вернулся не сцену после длительного перерыва, поделился в своем Инстаграм новыми кадрами.
В последнее время Дантес часто мелькает на телевидении, участвуя в разных популярных программах. Судя по видео в его сториз, на этот раз его ждали совместные съемки с другими знаменитостями, среди которых оказались ведущий Александр Педан и певец Иван Дорн.
На кадрах компания находилась в одной комнате со множеством других людей. Все спокойно сидели, явно в ожидании какого-то события, однако Педану явно не сиделось на месте. Шоумен пританцовывал на глазах у всех, напевая какую-то песню. У себя на странице артист признался, что она напрочь засела у него в голове.
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Дантес же был явно не в восторге от импровизированного «концерта».
«Ребята, если я когда постарею буду так же себя вести…пожалуйста, скажите мне об этом», - обратился к своим подписчикам певец, намекнув на возраст своего коллеги.
Впрочем, стоит отметить, что Педан всего лишь на шесть лет старше Дантеса.
Напомним, Дантес избавился от лишней одежды и показал, как ждет Дорофееву.
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