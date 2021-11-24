Известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, снялась в популярной программе и удивила внешностью украинцев.

44-летняя украинская певица в 2003 году вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, пишет Politeka.net. Сейчас супруги живут в роскошном доме и воспитывают двоих дочерей, Мирабеллу и Арабеллу.

В гости к семье пришла певица и телеведущая Алена Винницкая, которая сняла сюжет для программы "Зірковий шлях" во время завтрака. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На видео звезда рассказала о том, кто работает в их доме и о дорогих вещах. При этом вся семья сидела за столом вместе с Аленой Винницкой.

В комментариях обсудили видео, затронув внешность и характер певицы.

"«пОняла?» 😂 колхозница на пятом десятке продолжает хвастаться шмотками 😂", "Что-то наши артисты сдают позиции как постарели 😢тётки какие-то🤣", "На Повалий становится похожа!", "Камалия поправилась 😢", "А что с ней? Обабилась", "Да, она прекрасная мама и жена. Но как певица, простите, нет", "Камалия отличная ❤️ В первую очередь прекрасная женщина, отличная мать. И поет она нормально", - написали пользователи Сети.

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