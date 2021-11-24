Участник "Холостячки" Макс Тарапата рассказал о знакомстве Златы Огневич с его родителями и родственниками, и о том, как все прошло.

Как сообщает Politeka.net, участник шоу "Холостячка" Макс Тарапата показал в своем Instagram кадры со знакомства Златы Огневич с его родными, которое состоялось во время съемок проекта.

По словам парня, многие зрители очень бурно отреагировали на активность родителей, который расспрашивали Злату. Однако, он уверяет, что певицу очень хорошо приняли и в кокой-то момент участник даже подумал, что родные сомневаются, а достоин ли он "Холостячки".

"Именно эти искренние, прямые и серьезные вопросы и честные ответы сделали это общение настоящим. Мы многое узнали друг о друге и смогли сблизиться. Для меня это был отличный вечер в кругу семьи! А каждый увидел то, что хотел увидеть!", - написал Макс.

"По тому, как активно моя семья проявила интерес к Злате, я понял, что они с большим уважением отнеслись к ней", - подытожил претендент на сердце Огневич.

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