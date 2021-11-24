Американский актер, звезда нового блокбастера «Дюна» Тимоти Шаламе наделал шуму в сети забавным образом из нового фильма, в котором он снялся.

Как передает Politeka.net, недавно на экраны вышел фильм «Французский вестник», который активно обсуждают на фан-страницах молодого актера.

«Сказочный мир Уэса Андерсона по-прежнему красочный и яркий, как прекрасный сон. В который, я, к слову, чуть не провалилась минуте на 20. Взбодрило только появление Шаламе на экране. Я предвзята, история про студента Джеферелли (Тимоти Шаламе) и журналистку Люсинду Кременц (Фрэнсис Макдорманд) единственное, что мне понравилось», - отметила фанатка.

На фото Шаламе предстал лохматым с сигаретой в зубах. В комментариях поклонники также стали обсуждать фильм и делать комплименты Шаламе.

«Уэс – это очень на любителя, но я до конвульсий и мурашек люблю его, каждую секунду», «Положа руку на сердце, у Андерсона все фильмы сценарно слабоваты, но визуал!», «Тимоти просто восхитителен», «Что за безумный парень?», - пишут пользователи сети.

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