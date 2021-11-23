Молодий голлівудський актор, зірка фільмів "Дюна" і "Французький Вісник" Тімоті Шаламе зачарував ефектним кадром у ванній з рушником на голові.

Як пише Politeka.net, сьогодні 25-річний Тімоті Шаламе є одним з найпопулярніших і затребуваних акторів Голлівуду. На одній з фан-сторінок поділилися кадром з фільму "Французький вісник", де Шаламе лежав у ванній.

"Особисто для мене Уес займає особливе місце в світі кіно і в серці. А "Французький вісник" - справжній подарунок не тільки всім журналістам, а й тонким поціновувачам хорошого авторського кіно. Сюжет з Зефіреллі дуже пронизливий і досі проходить мурашками у мене під шкірою", - прокоментували автори аккаунта відомий фільм.

У коментарях шанувальники стали обговорювати останню роль улюбленого актора.

"Тім-зефір", «мені не сподобався фільм, а я так чекала, але Шаламе прекрасний і його персонаж цікавий», «Не вусики, а пропуск самі знаєте куди», "який же він неймовірний", - пишуть люди.

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