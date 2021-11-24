Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) поделилась своим образом, устроив фотосессию в столичном метрополитене.

Как пишет Politeka.net, артистка показала кадры на своей странице в Инстаграм.

Отметим, Alyona Alyona любит поразить публику эпатажными кадрами, подражая мировым знаменитостям, или пренебрегая одеждой. Однако на этот раз артистка наоборот решила похвастаться своим аутфитом.

"Народ, как вам мой лук? Мне очень нравится», - написала рэп-исполнительница в новом посте.

Alyona Alyona позировала в одежде характерного для нее спортивного стиля на платформе киевского метро.

Кадры, которые показала Alyona Alyona, вызвали бурную реакцию пользователей сети.

"И правильно... а чего тут стесняться", "Однозначно лучше, чем в пробке стоять", "не ездят, а только фоткаются и делают вид что типа ездят», «Примадонна метровская», «Лук просто топ. Крутая малышка», «Красавица, как всегда», - пишут в комментариях.

Напомним, Alyona Alyona рассказала, чем занимается наедине с собой.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona призналась, что внутри нее живет ребенок.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona высмеяла любимый прием украинских шоу, в Сети поддержали: "чуть не поседела"