Відома реп-виконавиця Alyona Alyona в новому відео показала дуже реалістичну пародію на популярні українські телешоу.

Олена Савраненко (справжнє ім'я співачки) порадувала шанувальників новим кумедним відео на своїй сторінці в Тікток. У ролику зірка вирішила пожартувати на тему українського телебачення.

Alyona Alyona показала один дратівливий глядачів прийом, яким часто грішать багато шоу. Йдеться про момент, коли ведучий повинен оголосити переможця, але навмисно якомога довше затягує цей момент.

"Як оголошують переможців на українському ТБ: "Переможцями сьогодні у нас стають...сьогодні перемогу здобувають...головну нагороду цього проекту сьогодні собі заберуть ... Прямо зараз ми з вами дізнаємося, хто ж став переможцем сьогодні ... Сім'я переможців сьогодні буде дуже рада і це буде сім'я...Сьогодні з нагородою поїдуть додому...А хто став переможцем сьогодні ми з вами дізнаємося прямо після реклами", - вимовляє на кадрах співачка з характерними інтонаціями і паузами.

Українці визнали, що таким прийомом дійсно користуються багато шоу.

"я прям х-фактор згадала, Господи Ісусе", "Дуже часто таке зустрінеш в шоу Україна має талант і Мастершеф", "прям як битва екстрасенсів», "згадала Євробачення 2021, поки чекала Україну то мало не посивіла", "Пов: ти дивишся прямий ефір. фінал "Україна має талант" Супер, особливо про рекламу", "Маска в студію!", "нє ну чисто танці з зірками", - пишуть люди.

Нагадаємо, Alyona Alyona розповіла, чим займається наодинці з собою.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona зізналася, що всередині неї живе дитина.

Також Politeka писала, що Alyona Alyona позбулася одягу і зачепила українців серйозним питанням.