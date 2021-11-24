Известная балерина и судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар показала себя в роли преподавателя балета в зале.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая возглавила Киевский государственный хореографический колледж, часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз в сторис звезда выложила черно-белое видео, на котором она, собственно, занимается танцами с детьми.

Как видно на кадрах, Екатерина сидит в балетном зале вместе с другими преподавателями и под музыку руководит занятием. Перед камерой балерина появилась в черных кружевных колготках и светлом вязанном платье оверсайз. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и сосредоточенный вид.

"Творчески-рабочий процесс в ksbc_official", - подписала сторис Кухар.

Напомним, Кухар показала непривычную сторону своей работы, впечатлив украинцев: "Хочется поблагодарить за то, что вы есть".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар: "Вот это заявка".

Также Politeka писала, что Кухар в розовых перьях неожиданно запела и бросилась в объятия Ямы: "Образ вынуждает".