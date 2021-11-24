Украинская певица Анастасия Приходько, которая была самой жесткой и строгой судьей шоу "Співають всі", ошарашила резким высказыванием по поводу женщин.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Приходько традиционно показала свой вечер. Ранее артистка рассказывала, что ежедневно готовит своим детям и мужу разные блюда. По словам артистки, ее дети часто просят разную еду, поэтому ей приходится готовить для всех.

В этот раз Анастасия Приходько показала, как приготовила мясные биточки и сырники. Певица не упустила возможности укольнуть тех женщин, которые не привыкли к ежедневным домашним хлопотам.

«Терпеть не могу женщин, которые наваривают 7 литров борща на неделю! Делают овощные рагу в тазе, и 2 кг риса на год в кастрюле. Я готовлю всем по желанию и каждый божий день! Да, я устаю! Но это и есть Л – Любовь», - отметила Приходько.

Она также поинтересовалась у поклонниц, готовят ли они еду на неделю вперед. Большинство из подписчиков ответили, что нет.

Напомним, что Анастасия Приходько не оставила от хейтеров мокрого места: "Не завидуйте".

Как сообщала Politeka, Приходько рассказала о возрастных изменениях: "Начинаешь ощущать все более...".

Также Politeka писала, что Приходько призналась, что чувствует к Каминской из "НеАнгелов": "Ненавижу!".