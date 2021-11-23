Відома співачка і суддя "Співають всі" Настя Приходько, яка таємно народила сина Луку, часто стала піднімати різні особисті теми в Instagram і обговорювати їх з фанатами.

Анастасія стала активно вести соціальну мережу після народження третьої дитини. Причому тепер вона піднімає найрізноманітніші теми для обговорень разом з фанатами.

В цей раз Приходько розповіла, що може змінитися з віком.

"Не помічали, що з віком починаєш відчувати все більш яскравіше? Хороші фільми відчуваєш інтуїцією і ніби проживаєш їх разом з героями. Хороше вино дізнаєшся по етикетці і п'єш, щоб насолодитися смаком, а не як в молодості «щоб вставило».

Торт і тістечко вибираєш ті, які подобається і щоб кайфонуть, а не ті, які попалися під руку. Людей навколо відчуваєш справжніх. Хороший. Інші йдуть самі і ти не шкодуєш, бо так треба. Твої-поруч з тобою. Дивовижний вік. Вже дорослий і насолоджуєшся всім навколо, але, якщо щось вичудиш, ще не покрутять біля скроні😅 Мені подобається!» - задуматися Анастасія.

Шанувальники поміркували:

"І тут торт 🤣; зараз мої 40 найкращі роки !!! І виглядаю краще, ніж в 20, і можу собі дозволити говорити "ні", коли чогось не хочу !!!; Бо вже дорослішаємо більше розуміємо.🌞 ; Добрий день. 30 річний вік. Чому то саме ця дата в моїй пам'яті нескінченно існує; 46. Але, чи то ще буде! Яскравіше і усвідомлено, з мудрістю і кайфом!».

Раніше співачка опублікувала нову серію фото. На кадрі Анастасія Приходько потрапила на обкладинку журналу "Отдохни" разом зі своїм молодшому сином Лукою, якого таємно народила 8 місяців тому. Також вона показала знімок, де позує разом з трьома дітьми - Нана, Гордій і Лука.

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