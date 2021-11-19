Известная певица Анастасия Приходько, которая была судьей на шоу "Співають всі", показала, как наслаждается чтением нового выпуска журнала, для которого снялась вместе с сыном.

Не так давно стало известно, что до последнего Анастасия скрывала свое положение и родила после участия в шоу «Маска». Сейчас у нее трое детей и она активно рассказывает о том, как ухаживает за ними, как живет с мужем и как проходят ее будни.

В этот раз Анастасия показала, как выглядит ее маленький сын, с которым она успела сняться для журнала. Теперь, после того, как она рассказала о ребенке, больше она не скрывает его и рассказывает о первых успехах. Как можно заметить, не всегда просто это дается матери троих детей.

"А если вы еще не знаете, то мы уже во всей красе на обложке" - пишет Настя.

По словам Насти, иногда бывает довольно сложно. Она призналась, что это нелегко, растить всех сразу, присматривать и ухаживать, но она идет на такие подвиги ради детей.

«Я считаю, что так и должно быть. Потому что каждый из них – личность. У него есть желание. Нельзя же каждого под одну гребенку. Так же будет обидно. Он поймет, что с его мнением никто не считается. И с его желанием тоже», - отметила Приходько.

Ранее мы писали, что в Сети продолжают думать, что певица делала себе пластику и много раз пользовалась уколами "красоты". Чтобы развенчать все домыслы, Анастасия Приходько опубликовала фото, сделанное в 18 лет.

"Как видите пластику, я не делала: все те же губы, скулы и глаза... Вот вам первое мое в жизни студийное фото, вещи все дала подружка! И сережки тоже... Мне тут целых 18 лет", - написала звезда.

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