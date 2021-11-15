Певица Анастасия Приходько, которая была судьей на проекте шоу "Співають всі", показала себя после того, как уклала малыша спать, который выразил свою "любовь" на мамином лице.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной отечественной певицей, которая была одной из судей проекта "Співають всі". Известно, что певица не так давно родила третьего сына, но скрывала до последнего свою беременность. Не забывает Анастасия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Приходько показала, как пострадало ее лицо во время укладывания ребенка. На фото Анастасия смотрела в камеру, демонстрируя красную кожу. На часах было 00:17.

"Последствие укладывания спать на руках. Он считается так больно, в этот раз пострадало от его любви мое лицо", - написала Анастасия под фотографией, которую запостила в сторис Инстаграм.

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