Певица Анастасия Приходько, которая стала судьей шоу "Співають всі", показала, как проводит время со Славой Каминской после премьеры своей песни.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является успешной певицей, участвовала на Евровидении, а недавно ее звали на проект "Співають всі", где звезда была одно из судей проекта. Приходько на днях презентовала свою новую песню "Подруга". Как оказалось, Анастасия три года ничего не выпускала и это ее первая премьера за столь долгий период.

На новых сторис Приходько была ночью на улице со Славой Каминской, бывшей солисткой группы "НеАнгелы". Та отпустила шарики с гелием в небо, загадав желание.

На следующем сторис Настя уже сделала селфи, показав Славу и себя. Певицы смотрели в камеру, демонстрируя свои образы.

На еще одном сторис, которое Приходько репостнула со странички Славы, звезды стояла перед зеркалом, демонстрируя свои фигурки.

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