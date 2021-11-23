Известная певица и судья "Співають всі" Настя Приходько, которая тайно родила сына Луку, часто стала поднимать разные личные темы в Инстаграм и обсуждать их с фанатами.

Анастасия стала активно вести социальную сеть после рождения третьего ребенка. Причем теперь она поднимает самые разные темы для обсуждений вместе с фанатами.

В этот раз Приходько рассказала, что может измениться с возрастом.

«Не замечали, что с возрастом начинаешь ощущать всё более ярче? Хорошие фильмы чувствуешь интуицией и как будто проживаешь их вместе с героями. Хорошее вино узнаёшь по этикетке и пьёшь, чтоб насладиться вкусом, а не как в молодости «чтоб вставило».

Торт и пирожное выбираешь те, которые нравится и чтоб кайфонуть, а не те, которые попались под руку. Людей вокруг чувствуешь настоящих. Хороших. Другие уходят сами и ты не жалеешь, ибо так надо. Твои - рядом с тобой. Удивительный возраст. Уже взрослый и наслаждаешься всем вокруг, но, если что-то вычудишь, ещё не покрутят у виска😅 Мне нравится!» - задумалась Анастасия.

Поклонники порассуждали:

«И тут торт 🤣; Сейчас мои 40 самые лучшие годы !!! И выгляжу лучше, чем в 20, и могу себе позволить говорить "нет" ,когда чего-то не хочу !!!; Потому что уже взрослеем больше понимаем.🌞; Добрый день. 30 летний возраст. Почему то именно эта дата в моей памяти бесконечно существует; 46. Но, то ли ещё будет! Ярче и осознанно , с мудростью и кайфом!».

Ранее певица опубликовала новую серию фото. На кадре Анастасия Приходько попала на обложку журнала "Отдохни" вместе со своим младшем сыном Лукой, которого тайно родила 8 месяцев назад. Также она показала снимок, где позирует вместе с тремя детьми - Нана, Гордей и Лука.

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