Звезда рассказала, поменялось ли в ней что-то

Известная певица Анастасия Приходько, которая была судьей на шоу "Співають всі", показала, какой была 16 лет назад, и рассказала, что изменилось в ее внешности.

Звезда в начале этого месяца рассказала в Инстаграм, что страдает от комплексов, пишет Politeka.net.

Певица поделилась - ее дед японец, из-за чего у нее узкие глаза, кроме того, она рассказала о генетической особенности - втором подбородке. С последним она решила бороться радикальным методом, и обратиться к косметологам. Специалисты, по мнению звезды, смогут ей помочь с проблемой уколами.

В Сети же тем временем продолжают думать, что певица делала себе пластику и много раз пользовалась уколами "красоты".

Чтобы развенчать все домыслы, Анастасия Приходько опубликовала фото, сделанное в 18 лет.

"Как видите пластику, я не делала: все те же губы, скулы и глаза... Вот вам первое мое в жизни студийное фото, вещи все дала подружка! И сережки тоже... Мне тут целых 18 лет", - написала звезда.

Отметим, Анастасия Приходько родилась в семье шахтера и журналистки. У звезды также есть старший брат, Назар. Родители артистки развелись, и воспитанием детей занималась только мать.

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