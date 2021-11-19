Известная певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько в полупрозрачном наряде сделала важное заявление.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Настя Приходько в черном боди, который открывает вид на идеальную фигуру девушки. Свой образ она дополнила полупрозрачной рубашкой. Под фото Приходько поделилась важной новостью. Спустя время, она решила выпустить песню.

"Каждая премьера песни - как экзамен! Завтра я буду его сдавать

Я всегда очень волнуюсь и переживаю! Но, в этот раз, я уже не могу дождаться выхода песни "Подруга"

Она о настоящей женской дружбе, которая, я уверена существует!



У кого есть та самая настоящая подруга?



P. S. Следите в сториз за анонсами, чтоб услышать «Подругу» первыми", — заявила Настя Приходько.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Ах какая женщина, какая женщина, мне б такую…", "Красивое фото", "Вау, Настя, ты шикарна", "Настя, шикарная дива", "Красивущая ты, Настюша, до невозможности!"

Ранее сообщалось, судья "Співають всі" Приходько, решившаяся на "пластику", показала, какой была раньше: "Мне тут целых 18 лет"

Также, победитель "Голосу країни" Сасанчин с беременной невестой взбесили Приходько: "Это тыканье шариков, эти вот радости..."

Politeka рассказывала, строгая судья "Співають всі" Приходько показала пострадавшее лицо: "Так больно..."



