Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько різко відповіла своїм ненависникам.
Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проекті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році.
Так, цього разу співачка прийшла на шоу "ЖВЛ", де вирішила відповісти хейтерам на їхні коментарі. Спочатку їй пред'явили та запитали, що в артистки обличчям.
"Чому походу? Спилася вже давно. Ну а що? Не заздріть, що у вас немає грошей на алкоголь", - різко відповіла співачка.
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Також, їй написали, що без Костянтина Меладзе вона ніхто.
"Ну головне, що є Меладзе в цій всій історії. Мені буде 50, 70, а Меладзе завжди буде зі мною", - пожартувала Настя Приходько.
Приходько згадали її слова, що не треба переспівувати пісні, і запитали, навіщо тоді перепела Цоя.
"Тому що я отримала премію МУЗ-ТВ за краще виконання цієї пісні. Ти повинен бути кращим в цьому виконанні, тому до мене претензій в цьому плані не може бути тому що нагороди говорять за себе", - похвалилася артистка
Співачці пригадали, що вона хотіла в "ВІА Гру".
"Між іншим, так. Хочу зазначити, що у зв'язку з тим, що мені було 16, Костянтин Шотаєвич Меладзе був дуже мною задоволений, просто я була маленька. У "ВІА Гру" я б ще підкотила, просто була маленька", — відповіла Настя Приходько.
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