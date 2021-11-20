Известная певица и судья шоу "Співають всі" Анастасия Приходько резко ответила своим ненавистникам.

Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

Так, на этот раз певица пришла на шоу "ЖВЛ", где решила ответить хейтерам на их комментарии. Сначала ей предъявили и спросили, что у артистки лицом.

"Почему походу? Спилась уже давно. Ну а что? Не завидуйте, что у вас нет денег на алкоголь", - резко ответила певица.

Также, ей написали, что без Константина Меладзе она никто.

"Ну главное, что есть Меладзе в этой всей истории. Мне будет 50, 70, а Меладзе всегда будет со мной", - пошутила Настя Приходько.

Приходько вспомнили её слова, что не надо перепевать песни, и спросили, зачем тогда перепела Цоя.

"Потому что я получила премию МУЗ-ТВ за лучшее исполнение этой песни. Ты должен быть лучшим в этом исполнении, поэтому ко мне претензий в этом плане не может быть потому что награды говорят за себя", - похвасталась артистка

Певице припомнили, что она хотела в "ВИА Гру".

"Между прочим, да. Хочу отметить, что в связи с тем, что мне было 16, Константин Шотаевич Меладзе был очень мной доволен, просто я была маленькая. В "ВИА Гру" я бы еще подкатила, просто была маленькая", — ответила Настя Приходько.

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