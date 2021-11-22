Співачка Анастасія Приходько, яка стала суддею шоу" Співають всі", показала, як проводить час зі Славою Камінською після прем'єри своєї пісні.
Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є успішною співачкою, брала участь на Євробаченні, а нещодавно її звали на проект "Співають всі", де зірка була одна з суддів проекту. Приходько днями презентувала свою нову пісню"Подруга". Як виявилося, Анастасія три роки нічого не випускала і це її перша прем'єра за такий довгий період.
На нових сторіс Приходько була вночі на вулиці зі Славою Камінською, колишньою солісткою гурту "НеАнгели". Та відпустила кульки з гелієм в небо, загадавши бажання.
На наступному сторіс Настя вже зробила селфі, показавши Славу і себе. Співачки дивилися в камеру, демонструючи свої образи.
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На ще одному сторіс, яке Приходько репостнула зі сторінки слави, зірки стояла перед дзеркалом, демонструючи свої фігурки.
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