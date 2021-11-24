Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая смогла отличиться эпическим появлением на премьерном показе "вечных", поразила эффектным образом в черном.
Как пишет Politeka.net, артистка может похвастать не только яркой внешностью, но и чувством стиля. Долгие годы Анджелина Джоли экспериментировала с образами, носила разную одежду, красила волосы, примеряла разные и дерзкие образы. Однако в последнее время она предпочитает более сдержанный наряд.
Посвященные Анджелине Джоли фон-страницы в соцсетях часто показывают ее образы из разных событий и повседневной жизни.
Так, в одном из постов показали артистку в черном тренче, надетом на топ такого же цвета.
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Пользователи Сети не поскупились на комплименты.
«Неземная красота», «Богиня», «Королева на все времена. Ты выглядишь очень молодо», «невероятная», «выглядит неотразимо», "как ей это удается", - пишут в комментариях.
Напомним, что Джоли показала, насколько идеально смотрится в черном:"лишаешь дара речи".
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в элегантном наряде показала, что всегда выглядит идеально: "не сдает позиции".
А еще Politeka рассказывала, что Джоли с минимумом макияжа доказала, что всегда была хороша:"здесь есть подвох".