Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая смогла отличиться эпическим появлением на премьерном показе "вечных", поразила эффектным образом в черном.

Как пишет Politeka.net, артистка может похвастать не только яркой внешностью, но и чувством стиля. Долгие годы Анджелина Джоли экспериментировала с образами, носила разную одежду, красила волосы, примеряла разные и дерзкие образы. Однако в последнее время она предпочитает более сдержанный наряд.

Посвященные Анджелине Джоли фон-страницы в соцсетях часто показывают ее образы из разных событий и повседневной жизни.

Так, в одном из постов показали артистку в черном тренче, надетом на топ такого же цвета.

Пользователи Сети не поскупились на комплименты.

«Неземная красота», «Богиня», «Королева на все времена. Ты выглядишь очень молодо», «невероятная», «выглядит неотразимо», "как ей это удается", - пишут в комментариях.

Напомним, что Джоли показала, насколько идеально смотрится в черном:"лишаешь дара речи".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в элегантном наряде показала, что всегда выглядит идеально: "не сдает позиции".

А еще Politeka рассказывала, что Джоли с минимумом макияжа доказала, что всегда была хороша:"здесь есть подвох".