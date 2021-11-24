Жена известного юмориста и актера, звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория решила поделиться со своими поклонницами мудростью.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала селфи, обратившись к украинкам. По словам Виктории, жизнь - это постоянная борьба, и нужно бороться, в первую очередь, со своими страхами. Женщина уверена, что первый шаг для достижения гармонии - это борьба со страхами.
"Не секрет, что злость и ненависть разрушают нашу жизнь и делают нас несчастными! Но стоит ли раз за разом усложнять себе жизнь?", - обратилась женщина к поклонникам.
По словам Виктории Ткач, нужно изменить восприятие и научиться смотреть на проблему под другим углом.
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Она посоветовала поклонникам находить во всем позитив. Даже в негативных моментах. Виктория уверена, что счастье приходит в процессе, в пути к достижению цели.
"Празднуйте эти победы, ведь именно из них состоит истинное счастье!», - заявила она.
«Красивая», «Красотка, колечко очень красивое», «Фотка бомба», «Вы шикарно выглядите», «А ведь так и есть. Очень красивое фото», «Богиня», «Невероятная женщина», «Вы такое солнышко», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Виктория Ткач удивила преображением после отпуска: "А вот и результат...".
Как сообщала Politeka, Ткач с любимой женой похвастались отпуском: «Кайф вообще».
Также Politeka писала, что Ткач с семьей поразили видом на отдыхе в Буковеле: "Боже, как вы похожи".