Дружина відомого гумориста та актора "Квартал 95" Юрія Ткача - Вікторія здивувала своїм перетворенням.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія і дочка Ліза.

Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Вікторія Ткач показує, як вона сидить в салоні краси та готується до перетворення. Вона вирішила оновити колір волосся.

"Будемо зараз наводити красу. Це "до". Будемо прибирати жовтизну. Я відчуваю себе зрадницею, походила пару місяців десь до когось незрозумілого і повернулася", - сказала Вікторія Ткач.

"А ось і результат, мій улюблений колір, моє улюблене сяйво волосся. Ми прибрали трохи довжину, щоб зрівняти лінію волосся ззаду. Улюблені нігтики, обожнюю вас дівчатка!", — зізналася дружина Ткача.

Нагадаємо, що нещодавно сімейство Ткача повернулося з відпустки. Вони відпочивали в Карпатах.

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