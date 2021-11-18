Юрий Ткач, звезда шоу "Однажды под Полтавой", а также "Квартал 95", показал, как проводит время с супругой и дочерью в Карпатах, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач стал популярным юмористом, благодаря проектам "Квартал 95" "Країна У" и "Одного разу під Полтавою". Также юморист снялся во множестве шоу, включая "Маскарад" и "Рассмеши комика". Не забывает Ткач и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Ткаач опубликовал в социальных сетях, актер был в куртке, стоя на фоне деревянного моста. Рядом была жена Виктория, а также дочь Елизавета. Все трое улыбались, радуясь отдыху в Буковели.

"Однажды под горой", - написал Юрий.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Будьте здоровы и счастливы.И всего всего самого наилучшего вам всегда", "Приятного отдыха", "Самые классные ткачата", "Очень красивые. Люблю вашу семейку", "Боже, как вы похожи".

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