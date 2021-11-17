Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач поделился новыми кадрами отдыха с женой Викторией и дочкой Лизой в Карпатах, семейство наслаждается умопомрачительными видами и веселится от души.
Как пишет Politeka.net, Виктория и Юрий Ткачи давно женаты и воспитывают дочь Лизу, которая пошла в первый класс. Юрий начинал карьеру в команде КВН "Сборная Днепропетровска", а в 2013 году стал частью "Студии Квартал 95", после чего прославился благодаря ситкому "Страна У" и спин-оффа на него "Однажды под Полтавой". Виктория, как и Юрий, активно ведут свои страницы в Инстаграм, где делятся с фанатами всем интересным.
Семейство Ткачей прогулялось возле горной реки.
«Карпаты готовятся к вашему приезду. Потихоньку уже все замерзает», - отметил Юрий.
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«Красота. Лиза, посмотри, куда добрались. Заехали на машине. Это просто нереально. Это облака. И вот так вот потихонечку начинаются горы», - сказал артист «Квартала 95».
Поделилась своими впечатлениями и супруга артиста.
«Кайф вообще, ощущения сумасшедшие. Как же тут красиво», - не сдержала эмоций Виктория Ткач.
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