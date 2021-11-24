Жена известного юмориста и актера "Квартал 95" Юрия Ткача - Виктория удивила своим преображением.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал". У комика есть жена Виктория и дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Виктория Ткач показывает, как она сидит в салоне красоты и готовится к преображению. Она решила обновить цвет волос.

"Будем сейчас наводить красоту. Это "до". Будем убирать желтизну. Я чувствую себя изменщицей, походила пару месяцев где-то к кому-то непонятному и вернулась", — сказала Виктория Ткач.

"А вот и результат, мой любимый цвет, моё любимое сияние волос. Мы убрали чуть длину, чтобы сравнять линию волос сзади. Любимые ноготочки, обожаю вас девочки!", — призналась жена Ткача.

Напомним, что недавно семейство Ткача вернулось с отпуска. Они отдыхали в Карпатах.

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