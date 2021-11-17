Зірка "Квартал 95" Юрій Ткач поділився новими кадрами відпочинку з дружиною Вікторією та донькою Лізою в Карпатах, сімейство насолоджується запаморочливими краєвидами та веселиться від душі.

Як пише Politeka.net, Вікторія і Юрій ткачі давно одружені і виховують дочку Лізу, яка пішла в перший клас. Юрій починав кар'єру в команді КВК "збірна Дніпропетровська", а в 2013 році став частиною "Студії Квартал 95", після чого прославився завдяки ситкому "Країна У" і спін-оффу на нього "Одного разу під Полтавою". Вікторія, як і Юрій, активно ведуть свої сторінки в Instagram, де діляться з фанатами всім цікавим.

Сімейство ткачів прогулялося біля гірської річки.

"Карпати готуються до вашого приїзду. Потихеньку вже все замерзає", - зазначив Юрій.

«Краса. Ліза, подивися, куди дісталися. Заїхали на машині. Це просто нереально. Це Хмари. І ось так ось потихеньку починаються гори«, - сказав артист»Кварталу 95".

Поділилася своїми враженнями і дружина артиста.

"Кайф взагалі, відчуття божевільні. Як же тут красиво", - не стримала емоцій Вікторія Ткач.

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