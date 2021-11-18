Юрій Ткач, зірка шоу "одного разу під Полтавою", а також" Квартал 95", показав, як проводить час з дружиною і дочкою в Карпатах, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач став популярним гумористом, завдяки проектам "Квартал 95" "Країна У"та" Одного разу під Полтавою". Також гуморист знявся в безлічі шоу, включаючи "Маскарад"і" Розсміши коміка". Не забуває Ткач і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Ткач опублікував в соціальних мережах, актор був у куртці, стоячи на тлі дерев'яного моста. Поруч була дружина Вікторія, а також дочка Єлизавета. Всі троє посміхалися, радіючи відпочинку в Буковелі.

"Одного разу під горою", - написав Юрій.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Будьте здорові і щасливі.І всього всього самого найкращого Вам завжди", "приємного відпочинку", "самі класні ткачата", " дуже красиві. Люблю вашу сімейку", "Боже, як ви схожі".

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