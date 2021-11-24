Известная певица и телеведущая, победительница «Фабрики звезд» Оля Цибульская откровенно заговорила о своей внешности, затронув тему веса.
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Цибульская очень часто болтает с поклонницами. Она отвечает на разные вопросы, включая личные. В этот раз артистка решила поговорить о своем весе.
«Какой у вас вес очень интересно? Выглядите шикарно», - поинтересовались поклонники.
«На днях наткнулась на фотки 2019-го и поняла, что поправилась. Сколько? Не хочу знать. На весы не встаю, хотя это круто стимулирует. Не ем на ночь. Надеюсь, скоро вернусь. Потому что, когда ты нравишься себе в зеркале – все сферы подтягиваются», - отметила артистка.
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Несмотря на небольшое недовольство своей фигурой, Оля Цибульская выглядит великолепно. Она регулярно красуется в эффектных нарядах, которые подчеркивают ее пышные формы. Артистка любит платья с декольте, которые подчеркивают ее женственность и мягкость.
Напомним, что Оля Цибульская ошеломила кадрами с Дзидзьо: "Совершенно не узнать его".
Как сообщала Politeka, Цибульская развалилась в кровати и дала украинкам совет: «Сегодня идеальный вечер, чтобы…».
Также Politeka писала, что Цибульская рассказала об особенном опыте: "Адреналин такой".