Известная певица и телеведущая, победительница «Фабрики звезд» Оля Цибульская откровенно заговорила о своей внешности, затронув тему веса.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Цибульская очень часто болтает с поклонницами. Она отвечает на разные вопросы, включая личные. В этот раз артистка решила поговорить о своем весе.

«Какой у вас вес очень интересно? Выглядите шикарно», - поинтересовались поклонники.

«На днях наткнулась на фотки 2019-го и поняла, что поправилась. Сколько? Не хочу знать. На весы не встаю, хотя это круто стимулирует. Не ем на ночь. Надеюсь, скоро вернусь. Потому что, когда ты нравишься себе в зеркале – все сферы подтягиваются», - отметила артистка.

Несмотря на небольшое недовольство своей фигурой, Оля Цибульская выглядит великолепно. Она регулярно красуется в эффектных нарядах, которые подчеркивают ее пышные формы. Артистка любит платья с декольте, которые подчеркивают ее женственность и мягкость.

Напомним, что Оля Цибульская ошеломила кадрами с Дзидзьо: "Совершенно не узнать его".

Как сообщала Politeka, Цибульская развалилась в кровати и дала украинкам совет: «Сегодня идеальный вечер, чтобы…».

Также Politeka писала, что Цибульская рассказала об особенном опыте: "Адреналин такой".