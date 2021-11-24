Відома співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є подругою і кумою Дзідзьо, здивувала українок незвичайною порадою, лежачи в ліжку.

Як пише Politeka.net, 35-річна Оля Цибульська відрізняється особливим почуттям гумору. Вона часто веселить своїх шанувальників в сторіс, а також під час шоу, яке разом з Віталієм Козловським веде на одному з музичних каналів.

Цього разу Цибульська вирішила прокоментувати перший сніг. Вона розвалилася в ліжку і вирішила дати українкам незвичайну пораду.

"Слухайте, сьогодні ідеальний вечір, щоб написати колишнім дурну смс-ку: «з першим снігом». Написали чи ні?",- пожартувала артистка над прихильницями.

Зазначимо, що сама Цибульська вже кілька років у щасливому шлюбі і виховує сина Нестора. Правда, свого чоловіка артистка вважає за краще не показувати публіці. Тим часом, зірці постійно приписують романи з відомими чоловіками. Так, під час розлучення її друга Дзідзьо Ользі не раз дорікали в тому, що вона була однією з причин розлучення зоряної пари.

Нагадаємо, що Оля Цибульська в обнімку з Горбуновим здивувала зізнанням: "хвилювалася дуже".

Як повідомляла Politeka, Цибульська розповіла про особливий досвід: "адреналін такий, що...".

Також Politeka писала, що Цибульська показала, як її кум Дзідзьо виглядав до популярності: "абсолютно не впізнати".