Известная украинская певица и модель Камалия, которая является самой богатой певицей Украины из-за мужа- миллиардера, удивила поведением на концерте у Алины Гросу.

Как передает Politeka.net, Камалия пришла на концерт к молодой певице и отличилась собственным выступлением. Звезда подарила артистке цветы, после чего взяла микрофон и стала долго рассказывать об Алине.

«Алина, я тебя поздравляю. Это твой первый концерт во «Дворце Украина». Такого масштаба, такого уровня. Я пришла поддержать вот эту девочку, нашу «бджілку», которую я знаю с маленького возраста. Она приходила ко мне домой, она приходила на мои концерты, на мои праздники и дни рождения. Я ее знаю очень долго. Мы растили ее все вместе всем шоу-бизнесом», - отметила Камалия.

Стоит отметить, что Гросу в это время стояла на сцене, и чувствовала себя неловко. Своими рассказами Камалия буквально вогнала ее в краску. Но ее это, похоже, не смущало.

Напомним, что Камалия впечатлила моложавым видом: «Выглядишь как подросток!».

Как сообщала Politeka, Камалия с охапкой роз примчалась на праздник к известной блондинке: «Как же вам повезло…».

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