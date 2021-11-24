Известная украинская певица и модель Камалия, которая является самой богатой певицей Украины из-за мужа- миллиардера, удивила поведением на концерте у Алины Гросу.
Как передает Politeka.net, Камалия пришла на концерт к молодой певице и отличилась собственным выступлением. Звезда подарила артистке цветы, после чего взяла микрофон и стала долго рассказывать об Алине.
«Алина, я тебя поздравляю. Это твой первый концерт во «Дворце Украина». Такого масштаба, такого уровня. Я пришла поддержать вот эту девочку, нашу «бджілку», которую я знаю с маленького возраста. Она приходила ко мне домой, она приходила на мои концерты, на мои праздники и дни рождения. Я ее знаю очень долго. Мы растили ее все вместе всем шоу-бизнесом», - отметила Камалия.
Стоит отметить, что Гросу в это время стояла на сцене, и чувствовала себя неловко. Своими рассказами Камалия буквально вогнала ее в краску. Но ее это, похоже, не смущало.
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