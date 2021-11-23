Українська співачка і модель Камалія, яку прозвали найбагатшою співачкою України через її чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура, засвітилася на святі у колеги.

Як пише Politeka.net, артистка опублікувала у себе в Instagram фото, на якому разом з чоловіком позувала на тлі величезної афіші з Аліною Гросу. В руках у Камалії був величезний букет троянд, який вона принесла на концерт. Судячи з усього, артистка вирішила підтримати колегу і прийшла до неї на виступ.

"Концерт Аліни Гросу", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже красива пара!", "Класно, прекрасний образ!", "Найкрасивіша пара!", "Ви такі класні", «ви кращі», «ви шикарні», «як же вам пощастило знайти один одного", "Ви так довго разом. Це заслуговує на повагу", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Камалія з чоловіком досить часто з'являються на людях разом. Вони відвідують світські заходи та концерти.

Нагадаємо, що Камалія показала, як розважається з багатим чоловіком:"просто вогонь".

Як повідомляла Politeka, Камалія розповіла про біду з дитиною: "впав з ліжка і...".

Також Politeka писала, що Камалія в сукні з розрізом до стегна притулилася до молодого красеня: "дорогий, ти...".