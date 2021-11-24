Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно родила третьего сына, вновь покинула Украину, улетел в командировку в теплые края.
Как передает Politeka.net, 38-летняя Осадчая ведет очень насыщенную светскую жизнь, несмотря на то, что совсем недавно вновь стала мамой. Она часто летает за границу на съемки, успевая при этом побыть с семьей.
У себя в Инстаграм артистка показала, что вновь покинула Украину, и предложила поклонникам угадать, куда летит в этот раз. Многие проголосовали за Париж, но Осадчая призналась, что улетела совсем в другую сторону.
«Большинство проголосовали за Париж. Но в Париже Юрий Горбунов. А я в Дубай», - призналась звезда, объяснив, что они с мужем разъехались по работе в разные стороны.
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Звезда отметила, что из холодного Киева она вновь умчала в лето. В Дубай сейчас 27 градусов тепла. Артистка покрасовалась в отельном номере и похвасталась своими планами.
«Привет лето. Есть шанс, что купальник достану», - заявила она.
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