Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая недавно родила третьего сына, вновь покинула Украину, улетел в командировку в теплые края.

Как передает Politeka.net, 38-летняя Осадчая ведет очень насыщенную светскую жизнь, несмотря на то, что совсем недавно вновь стала мамой. Она часто летает за границу на съемки, успевая при этом побыть с семьей.

У себя в Инстаграм артистка показала, что вновь покинула Украину, и предложила поклонникам угадать, куда летит в этот раз. Многие проголосовали за Париж, но Осадчая призналась, что улетела совсем в другую сторону.

«Большинство проголосовали за Париж. Но в Париже Юрий Горбунов. А я в Дубай», - призналась звезда, объяснив, что они с мужем разъехались по работе в разные стороны.

Звезда отметила, что из холодного Киева она вновь умчала в лето. В Дубай сейчас 27 градусов тепла. Артистка покрасовалась в отельном номере и похвасталась своими планами.

«Привет лето. Есть шанс, что купальник достану», - заявила она.

Напомним, что Катя Осадчая показала свой особняк по соседству с Каменских: фото интерьера.

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