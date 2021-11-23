Катерина Осадча, відома українська телеведуча і дружина актора Юрія Горбунова, показала, як виглядає їхній приміський будинок зсередини – кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.
Як пише Politeka.net, Катерина Осадча і Юрій Горбунов разом з двома синами живуть в розкішному будинку в котеджному містечку "Сонячна долина", розташованому в селищі Романків, під Києвом.
Сусідами пари, є не менш відоме подружжя – Олексій Потапенко (Потап) та Настя Каменських.
В новому пості на своїй стрінці в Instagram Катерина Осадча показала інтер’єр свого житла.
«Чим холодніше стає, тим більше хочеться затишку та тепла вдома 🏡✨ Згодні?», - звернулася телеведуча до своїх фолловерів.
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У кадр попав і маленький син телезірки.
Також Катерина Осадча додала, що через опалення повітря в приміщенні стає сухим, тому в такий період вона не обходиться без зволожувача.
«Цей й для шкіри дорослих шкідливо, а що вже казати про малюків. У немовлят чуттєва слизова та тендітна шкіра, тому рекомендований рівень вологості в кімнаті потрібно підтримувати на рівні 50%. Без зволожувача повітря це майже неможливо», - зазначила телеведуча.
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