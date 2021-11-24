Відома телеведуча, автор програми "Світське життя" і дружина Юрія Горбунова, Катя Осадча з'явиться на танцювальному шоу в якості запрошеної зірки, яка буде зустрічати танцюристів.

Катерина Осадчая є затребуваною ведучою, яка вже багато років веде найрізноманітніші проекти, їздить на заходи до зірок і завжди обговорює делікатні теми з артистами для телепередач.

Цього разу стало відомо, що зірка опиниться на роботі разом з чоловіком Юрієм Горбуновим. Катерина зніматиметься в танцювальному шоу. Така інформація з'явилася в Instagram проекту.

"Ведучою зоряного балкона в грандіозному суперфіналі шоу" Танці з зірками» стане Катерина Осадча @kosadcha 👏 🏻 це буде неймовірний вечір! До зустрічі вже цієї неділі ❤ ️ " - сказано в підписі до кадру.

Шанувальники відразу обговорили побачене:

"Чому не зробили щоб ведучі змінювалися як в минулому році, тільки щоб були ведучі це учасники цього сезону хто вже вилетів, було б цікаво; Шикарно😍; було б цікаво, якби щось нове; Ура, Ваууу😍 🔥; нарешті!!!; Классс; нарешті🙌; нарешті 🔥дуже хочу вже неділю".

Відзначити, Катя Осадча, яка є багатодітною мамою, поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram.

"З Днем синів!!! У нашій родині потрійне свято❤ останні місяці вчуся всім однаково приділяти увагу і сподіваюся, що у мене виходить. Прогулянки з Данилом, на піцу з Іваном і нічні розмови з Іллею, адже потрібно встигнути поговорити між парами. Люблю вас мої хлопці, ви моя гордість", - написала телеведуча.

Нагадавши, Осадча без гриму і укладання показала, як пощастило 51-річному Горбунову: "з кожною дитиною все..."

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