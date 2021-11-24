Известная телеведущая, автор программы "Светская жизнь" и жена Юрия Горбунова, Катя Осадчая появится на танцевальном шоу в качестве приглашенной звезды, которая будет встречать танцоров.

Катерина Осадчая является востребованной ведущей, которая уже много лет ведет самые разные проекты, ездит на мероприятия к звездам и всегда обсуждает щекотливые темы с артистами для телепередач.

В этот раз стало известно, что звезда окажется на работе вместе с мужем Юрием Горбуновым. Катерина будет сниматься в танцевальном шоу. Такая информация появилась в Инстаграм проекта.

«Ведущей звездного балкона в грандиозном суперфинале шоу «Танцы со звездами» станет Екатерина Осадчая @kosadcha 👏🏻 Это будет невероятный вечер! До встречи уже в это воскресенье ❤️» - сказано в подписи к кадру.

Поклонники сразу обсудили увиденное:

«Почему не сделали чтоб ведущие менялись как в прошлом году , только чтоб были ведущие это участники этого сезона кто уже вылетел , было бы интересно; Шикарно😍; было бы интересно, если бы что-то новое; Ура, Ваууу😍🔥; Наконец-то!!!; Классс; Наконец-то 🙌; Наконец-то 🔥очень хочу уже воскресенье».

Отметим, Катя Осадчая, которая является многодетной мамой, поделилась кадрами на своей странице в Инстаграм.

"С Днем сыновей!!! В нашей семье тройной праздник❤ Последние месяцы учусь всем одинаково уделять внимание и надеюсь, что у меня получается. Прогулки с Даниилом, на пиццу с Иваном и ночные разговоры с Ильей, ведь нужно успеть поговорить между парами. Люблю вас мои ребята, вы моя гордость», - написала телеведущая.

Напомним, Осадчая без грима и укладки показала, как повезло 51-летнему Горбунову: "С каждым ребенком все..."

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